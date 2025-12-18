Ulazak u drugu vezu je SUMANUT! Nakon što su Anita i Luka ozvaničili SVOJU LJUBAV, za Pink.rs se hitno oglasila njegova majka Biljana: Nemaju budućnost, on će brzo biti svestan da je NAPRAVIO GREŠKU!

Misli da je pogrešio.

Tokom prethodne noći Luka Vujović i Anita Stanojlović ozvaničili su svoju vezu, te su se u izolaciji strasno ljubili i grlili.

Mi smo ovim povodom stupili u kontakt sa njegovom majkom Biljanom, koja je priznala da im ne vidi budućnost, te da misli da nemaju perspektivu.

- Odavno me ne interesuje privatni život moje dece. Imaju dovoljno godina da rade šta hoće. Ali mogu da iznesem svoje mišljenje kao i uvek, a to je da oni svi tamo dobiju amneziju. Postoje dve stvari koje ne idu u prilog toj vezi. Činjenica da je Anita bila sa Filipom i činjenica da je dosta mlađa od njega. Mislim da ta veza nema budućnost, a opet ako se osvrnemo na vezu sa Aneli kojoj sam predvidela i njihovu budućnost, tačnije videla sam ih kao muža i ženu koji će imati i svoje dete i porodicu, a kao što vidimo to je na žalost prošlost i okončalo se na veoma ružan način, onda se definitivno ne može ništa prognozirati - rekla je Biljana i dodala:

- Inače, smatram da je ulazak u drugu vezu tako brzo sumanut i da to nije lek za prethodnu vezu. U prevodu, poznajem Luku i znam da će i on biti vrlo brzo svestan da je napravio grešku. Ali, opet njegov život, njegova stvar - navela je Lukina majka Biljana.

Autor: R.L.