Sad je sve jasno: Filipa odao osmeh, posle ovoga svi misle da je lud za Majom Marinković! (VIDEO)

Nije mogao da se suzdrži!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Maja Marinković govori Filipu Đukiću da nema hrabrosti da bude sa njom.

- Maja mi stalno govori da sam p*čka, smešna mi je cela ta situacija - rekao je Filip.

- Uplašio se i pobegao - dodala je Maja.

- Oni su se ovde muvali i peckali, a Filip nije skidao osmeh s lica. Filip je sad propao u onaj kauč kao žeton, on se sad ne čuje i ugašen je. Ja jedino vidim kad on napravi tunu i rižu, a ovako je namrgođen stalno. Kad su zajedno sedeli non stop su se peckali i bili nasmejani. Niko ne može da mi kaže da mu tad nije odgovarala konekcija sa Majom i njoj sa njim. Sve što su radili radili su jer su to želeli, a vadili su se na alkohol. Bebica je došao ovde i seo je, tad je Filip prešao tamo. Poremetio se taj odnos od Bebice i Teodore - govorila je Aneli.

- Ako je tako jako kako neko može da poremeti? - smejao se Filip.

- Evo prvo ovaj osmeh govori - rekla je Ahmićeva.

- Je l' ti nedostaje Maja? - pitala je voditeljka.

- Da li vidiš kako ti se oči smeju? - nastavila je Aneli.

- Vi hoćete da me ubedite da sam zaljubljen u Maju - nastavio je da se smeje Đukić.

- Nisam rekla da je zaljubljen, on se udaljio od mene i ne znam zašto. Sad nema Anite i ne znam šta je problem? Ja njega najviše gotivim i njegovu energiju - pričala je Maja.

Autor: A. Nikolić