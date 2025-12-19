Samo što nisam povratio u krevetu, tad mi se ogadila: Luks najnižim prozivkama zgazio Saru, ona jeca i urla na sav glas! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Sale Luks muva Vanju Prodanović.

- Ima pravo da muva koga hoće, ja sam se poljubila sa Muratom. To je sve zbog mojih postupaka, njemu se skupilo, moja majka ga ne gotivi, on ima prebačaje i onad krene da vređa mene. Ja sam ga zavolela takvog kakav jeste, ali dobro sad može da bude sa kojom god hoće. Kad sam videla klip Anite i Luke iz kreveta ja sam se rasplakala jer sam se setila kako je nama bilo lepo. Ja jedva čekam da moja majka dođe za Novu godinu, ona će sigurno da me napiči i da mi zameri neke stvari - rekla je Sara.

- Ja ne znam kako da objasnim, ali nemam želju da više provodimo vreme i bolje se upoznamo, ali da bismo zbog psihe bili kompatibilni da, čak i više nego sa Filipom - dodala je Vanja.

- Ti si možda tip više za njega nego ja, ali je on mene zavoleo kakva jesam i to niko ne može da ospori - rekla je Sara.

- Imam ljude koji mi duguju neke usluge, pa mogu da završim neku izolaciju. Što se tiče Sare bila mi je interesantna jer je kao detence, ali ona uopšte nije takva devojka. Ispitivao sam je, veoma je zla. Od zeke srećko, do zeke zločka, baš je Labubu. Inat da se sa nekim ljubi usta meni nije inat nego precrtavanje - komentarisao je Sale.

- Najodvratniji muškarci su ovakvi, a to govori o tebi - rekla je Sara.

- Šta sam ja klošar kad je ona prvljava? Ona je Ivanu prvo veče onanisala i on to zna - dodao je Luks.

- Pitao ju je Mića da poređa muškarce sa kojima je bila, ona je na peto mesto stavila Boru jer ima pogan jezik. Ona je rekla da je sam ja broj jedan, Sale dva, Anđelo tri i Janjuš broj četiri. Ja sam se probudio i čujem kako ona priča: "Onaj manipulator koji trenutno spava". Poslao sam Anastasiju da poređa pet, spavao sam, a na prvo mesto je stavila Anđela, mene na peto mesto - komentarisao je Ivan.

- Odvratan si, što si bio sa mnom? Sutra ti je slava - rekla je Sara.

- Štroko, paljba. Samo što nisam povratio u krevetu i tad mi se ogadila - govorio je Luks.

- O tome se ne priča na televiziji - rekla je Sara.

- Ne zanimaju me prljave devojke - dodaoje Luks.

- D*vaj ga, matora konjino odvratna - jecala je Sara.

Autor: A. Nikolić