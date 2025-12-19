AKTUELNO

Zadruga

Samo što nisam povratio u krevetu, tad mi se ogadila: Luks najnižim prozivkama zgazio Saru, ona jeca i urla na sav glas! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Sale Luks muva Vanju Prodanović.

- Ima pravo da muva koga hoće, ja sam se poljubila sa Muratom. To je sve zbog mojih postupaka, njemu se skupilo, moja majka ga ne gotivi, on ima prebačaje i onad krene da vređa mene. Ja sam ga zavolela takvog kakav jeste, ali dobro sad može da bude sa kojom god hoće. Kad sam videla klip Anite i Luke iz kreveta ja sam se rasplakala jer sam se setila kako je nama bilo lepo. Ja jedva čekam da moja majka dođe za Novu godinu, ona će sigurno da me napiči i da mi zameri neke stvari - rekla je Sara.

pročitajte još

Ona je na Takija bolesna, situacija je specifična: Kačavenda pokušava da smiri Daču, on KIVAN na Maju: Da me lupa kur*etina koja se he*ta po podu tuš-

- Ja ne znam kako da objasnim, ali nemam želju da više provodimo vreme i bolje se upoznamo, ali da bismo zbog psihe bili kompatibilni da, čak i više nego sa Filipom - dodala je Vanja.

- Ti si možda tip više za njega nego ja, ali je on mene zavoleo kakva jesam i to niko ne može da ospori - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imam ljude koji mi duguju neke usluge, pa mogu da završim neku izolaciju. Što se tiče Sare bila mi je interesantna jer je kao detence, ali ona uopšte nije takva devojka. Ispitivao sam je, veoma je zla. Od zeke srećko, do zeke zločka, baš je Labubu. Inat da se sa nekim ljubi usta meni nije inat nego precrtavanje - komentarisao je Sale.

- Najodvratniji muškarci su ovakvi, a to govori o tebi - rekla je Sara.

pročitajte još

Maja Marinković hitno kažnjena: Ostala bez tromesečnog honorara, Veliki šef doneo odluku!

- Šta sam ja klošar kad je ona prvljava? Ona je Ivanu prvo veče onanisala i on to zna - dodao je Luks.

- Pitao ju je Mića da poređa muškarce sa kojima je bila, ona je na peto mesto stavila Boru jer ima pogan jezik. Ona je rekla da je sam ja broj jedan, Sale dva, Anđelo tri i Janjuš broj četiri. Ja sam se probudio i čujem kako ona priča: "Onaj manipulator koji trenutno spava". Poslao sam Anastasiju da poređa pet, spavao sam, a na prvo mesto je stavila Anđela, mene na peto mesto - komentarisao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odvratan si, što si bio sa mnom? Sutra ti je slava - rekla je Sara.

- Štroko, paljba. Samo što nisam povratio u krevetu i tad mi se ogadila - govorio je Luks.

pročitajte još

Ti si lik koji SMRDI na televiziji: Teodora pokušala da ponizi Boru Santanu, on je postavio na svoje mesto: Zoki Šumadinac se prevrće u grobu jer je i

- O tome se ne priča na televiziji - rekla je Sara.

- Ne zanimaju me prljave devojke - dodaoje Luks.

- D*vaj ga, matora konjino odvratna - jecala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OPŠTI HAOS U KAZINU: Stefani pala roletna, poliva Munju i urliče na sav glas! (VIDEO)

Domaći

Iskomentariši me i PALJBA: Luka nahvalio Asmina i njegovo ponašanje, pa ponovo zaratio sa Aneli: Ništa nisam slagala, kunem se u dete! (VIDEO)

Zadruga

ŠA JAUČE NA SAV GLAS: Ne prestaje da roni suze, urlici odzvanjaju imanjem! (VIDEO)

Zadruga

Rat do istrebljenja: Kačavenda i Zorica se ponovo čašćavaju prozivkama, tresu se zidovi Bele kuće od urlika! (VIDEO)

Domaći

Dino, ja sam Terza, pu*i mi ku*ac: Mina i Bora u nikad brutalnijem sukobu, on joj pljuje bivšeg dečka, ona ga ponizila: Mensur je za tebe gospodin (VI

Zadruga

Pošaljite nam lanac, Grofičin lav se odvezao: Bebica urnisao Miću prozivkama, leti perje u Eliti! (VIDEO)