AKTUELNO

Zadruga

Kao pravi ljubavni par: Luka i Anita ostavili Tošu bez teksta, gledaju da se usklade u svakom smislu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Slažu se!

Anita Stanojlović i Luka Vujović porazgovarali su sa robotom Tošom o današnjim odevnim kombinacijama, a njih dvoje su doneli odluku da budu ''matching'' i obuku se isto.

- Anita, zašto si u crnom? - upitao je Toša.

pročitajte još

Ova takmičarka će se boriti za opstanak u Eliti: Odabrani su bili jasni! (VIDEO)

- Pa želim da Luka i ja budemo u istom. Hoćeš da ga zovem, da li si se odljutio? - upitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zovi ga da mu čestitam slavu - rekao je Toša.

- Gde si Tošo? - upitao je Luka.

pročitajte još

Prekid programa: Miljana zaustavila nominaciju Odabranih, pa se hitno obratila Mariji Kulić! (VIDEO)

- Evo me. Šta danas oblačiš? - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Crno odelo, da se mečujemo Anita i ja - rekao je Luka.

pročitajte još

Pandorina kutija je otvorena, sad nek trpe: Dači Virijeviću pala roletna zbog Maje Marinković, sledi haos! (VIDEO)

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

KAO U STARA DOBRA VREMENA! Maja i Janjuš u ekstazi, pao poljubac pred svima! (VIDEO)

Zadruga

Desiće se pomirenje Asmina i Aneli? Maja uverena da će Norini roditelji iz Elite izaći kao ljubavni par (VIDEO)

Zadruga

Opstaju na staklenim nogama: Luka zamera Sandri njen namćorasti karakter, ona ne vidi problem u njihovom odnosu! (VIDEO)

Domaći

STAVILI SVE PO STRANI: Luka i Anita doneli odluku, od sada samo svoju vezu gledaju (VIDEO)

Domaći

IDILA U DOMU AMIDŽIĆA! Trudna Mina pokazala kako Ognjen uživa sa sinovima!

Domaći

VEČERAS LJUBAVNI PAR STIŽE U ELITU: Spremni da naprave pravi BUM u Šimanovcima