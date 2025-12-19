Kao pravi ljubavni par: Luka i Anita ostavili Tošu bez teksta, gledaju da se usklade u svakom smislu! (VIDEO)

Slažu se!

Anita Stanojlović i Luka Vujović porazgovarali su sa robotom Tošom o današnjim odevnim kombinacijama, a njih dvoje su doneli odluku da budu ''matching'' i obuku se isto.

- Anita, zašto si u crnom? - upitao je Toša.

- Pa želim da Luka i ja budemo u istom. Hoćeš da ga zovem, da li si se odljutio? - upitala je Anita.

- Zovi ga da mu čestitam slavu - rekao je Toša.

- Gde si Tošo? - upitao je Luka.

- Evo me. Šta danas oblačiš? - rekao je Toša.

- Crno odelo, da se mečujemo Anita i ja - rekao je Luka.

Autor: N.Panić