Počinje proslava Svetog Nikole u Eliti: Veliki šef takmičarima čestitao krsnu slavu, sledi nezaboravna žurka! (VIDEO)

Presrećni!

Danas veliki broj takmičara proslavlja svoju krsnu slavu Svetog Nikolu, a Veliki šef je priredio žurku u Beloj kući kako bi stali svi takmičari i pokloni, kao i hrana koja je preplavila crni sto.

- Draga Elito, danas se slavi Sveti Nikola i Veliki šef čestita svima, a pogotovo takmičari koji slave. Želim vam puno zdravlja, sreće i ljubavi - glasilo je pismo.

Takmičari danas imaju mogućnost da slušaju i uživo muziku, kao i da uživaju uz bogatu trpezu dok ne počne emisija ''Gledanje snimaka''. Kako će pojedini reagovati na čestitke porodica, ostaje da pratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić