Pobesneo kao ris: Terza se puši zbog Sofije, ona ga voza kao na ringišpilu! (VIDEO)

Neće s njim vezu!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze. Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Sofiji Janićijević.

- On jeste ostavio trudnu verenicu, pa je ostavio mene, a onda je bio sa njih četiri. Ušao je u ovu sezonu i pričao da voli Minu, a znala sam da to nije tako. Mi nismo zvanično u vezi, ali se ponašamo kao da jesmo i ovde ću jedino ja biti oštećena ako opet uradi nešto - rekla je Sofija.

- Ovde svi vide da ja Sofiju gledam kao Boga, ali ona sad pravi neku priču - rekao je Terza.

- Ja imam pravo da radim šta hoću, mogu da se svetim. Mi imamo jako dobar odnos sada, samo što se ja setim nekih stvari i samo prebacim i budem bezobrazna - rekla je Sofija.

- Ukoliko ti nastaviš ovaj odnos da bude ovakav i ako se dešavaju situacije kao sinoć, ti momentalno trebaš da prekineš ovaj odnos. Ti trebaš da sedneš s njom i da je zamoliš da ti oprosti sve - rekao je Janjuš.

- Ja neću da uđem u vezu i ako želi da se druži sa mnom može, ali u vezi nećemo biti zajedno - rekla je Sofija.

- Ti ne možeš da se muvaš s drugim momcima jer smo ti i ja kao u vezi - rekao je Terza.

- Mogu da radim šta hoću, mi nismo u vezi - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić