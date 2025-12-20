Samo ga pusti, nek se kanali: Ivan očitao Aneli bukvicu, otvorio joj oči da je Alibaba sam sebe ukopao (VIDEO)

Iskren do koske!

Ivan Marinković pozvao je Aneli Ahmić, te je tako prošetao sa njom i porazgovarao o Alibabi.

- Pusti ga da se kanali, sve sam ti već rekao. I ove tvoje reakcije su prirodne, pokazuješ mu da su tvoje namere bile iskrene. Druže, on se ukanalio. On je takav manipulator - rekao je Ivan.

- Meni rekao: "Hoćeš da legnem s tobom da spavam" - rekla je Aneli.

- Šta je on sve ispričao?! Samo ga pusti, veruj mi - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić