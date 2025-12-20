AKTUELNO

Zadruga

DALI SVOJ SUD: Učesnici stavili Saru i Boru na stub srama jer idealizuju odnose u kojima su poniženi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Učesnici danas biraju osobu koja ima najviše nerealnih očekibanja. Prvi je svoj stav iskazao Uroš Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sara, Miki i Zorica - kazao je Uroš.

- Bebica je na prvom. Očekuje da će ga Teodora voleti. Sara očejuje previše od svojih partnera, a na trećem mestu je Luka, posle nekoliko dana planira sa Anitom zajednički život - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Sara. Ona je devojka koja bi sa svakim muškarcem pravila bebu. Na drugom mestu je Luka, nije ni mesec dana u vezi sa Anitom, a ima velike planove sa njom. Na trećem mestu je Bora, koji se uporno ponižava zbog Anastasije, a od tog odnosa nema ništa - rekao je Anđelo.

- Sara, Bebica i Bora - kazao je Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Strašni sud: Milena, Karić i Mića stavili na stub srama Aneli i Enu! Kačavenda šokirana: Ološi, smradovi! (VIDEO)

Zadruga

'PUCA OD LJUBMORE ŠTO SU ZAJEDNO, HOĆE OVU ŽENU DA UNIŠTI!' Učesnici ''Elite'' stavili Asmina na STUB SRAMA, Miljana iznela koje KONTRADIKTORNOSTI je

Zadruga

Kupovala mir sa Ivanom? Jelenu stavili na stub srama zbog odnosa sa bivšim mužem, pljušte prozivke (VIDEO)

Domaći

Ne deluje da je veran Staniji: Bivši učesnici Elite dali sud o Asminu Durdžiću! (VIDEO)

Zadruga

DALA SVOJ SUD! Mama Džehva otkrila ko su bili najmarljiviji učesnici, pa imenovala i najveće neradnike! (VIDEO)

Domaći

MORBIDNO I MONSTRUOZNO: Ena stavila Situ i Aneli na stub srama zbog Neria, pa osolila po Grofici! (VIDEO)