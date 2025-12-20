DALI SVOJ SUD: Učesnici stavili Saru i Boru na stub srama jer idealizuju odnose u kojima su poniženi! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici danas biraju osobu koja ima najviše nerealnih očekibanja. Prvi je svoj stav iskazao Uroš Stanić.

- Sara, Miki i Zorica - kazao je Uroš.

- Bebica je na prvom. Očekuje da će ga Teodora voleti. Sara očejuje previše od svojih partnera, a na trećem mestu je Luka, posle nekoliko dana planira sa Anitom zajednički život - rekla je Sofija.

- Na prvom mestu je Sara. Ona je devojka koja bi sa svakim muškarcem pravila bebu. Na drugom mestu je Luka, nije ni mesec dana u vezi sa Anitom, a ima velike planove sa njom. Na trećem mestu je Bora, koji se uporno ponižava zbog Anastasije, a od tog odnosa nema ništa - rekao je Anđelo.

- Sara, Bebica i Bora - kazao je Pečenica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.