POTAJNO SE NADA POMIRENJU: Dača i Miljana došli do zaključka da Aneli mašta o Asminovom i njenom zajedničkom životu, a Noru koristi kao PARAVAN! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici Elite danas biraju učesnike koji imaju najviše nerealnih očekivanja. Naredna je svoj stav iskazala Miljana Kulić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je prva, bez premca. Ona je na početku govorila da je spustila loptu sa Asminom samo zbog Nore, a pokazalo se po njenoj prisnosti sa njim tokom žurki koje su bile u prethodnih par nedelja, da postoje ozbiljne emocije prema njemu. Sa Lukom je raskinula samo zbog Asmina jer je sve ono uradila sa njim, došlo je do poljupca. Sve u svemu, voli Asmina i mislim da se čak potajno nada pomirenju. Na drugom mestu je Kačavenda koja je očekivala od Janjuša da bude dobar i fin prema njoj, ali nije znala da nisu svi kao ona i ne idu svi čistim srcem kroz život. Na trećem mestu je Aleksandra Jakšić, koja se nada da će sedeti na Kačavendinom mestu - rekla je Miljana.

- Aneli je prva. Nerealna su ti očekivanja i utorkom uporno želiš da si pored Asmina. Nerealna su ti očekivanja i kada si mislila da će sa Lukom da ti krene odnos na bolje, a zapravo se sve suprotno desilo. Anita ima očekivanja previla od njega, jer se nada da će biti zajedno srećni do kraja život. Sara je na trećem mestu, previše se nada i očekuje od Luksa - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

