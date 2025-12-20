AKTUELNO

METEŽ U BELOJ KUĆI: Anđelo rešio da sazna Milenine namere prema Janjušu, pa nastao totalni haos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Leti perje na sve strane!

Tokom ankete, došlo je do svađe između Milene Kačavende, Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić i Anđela Rankovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što mene nisi navela, ako nisam ulazio u lažne odnose, Milena? - upitao je Janjuš.

- Ja pričam u svoje ime, govorim kako želim. Ko te dira, a? - upitala je Milena.

- Ivane, ti ne možeš da smuvaš devojku, a ovde pričaš ljudima kakvi su - kazao je Asmin.

- Pogledaj se, trčiš za Majom, a ona te ne vidi - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena se zaljubila, ali ne želi da prizna - rekla je Aneli.

- Da, zaljubila si se u svog druga. Ostavila si prostor za to da imaš emocije prema njemu - istakao je Anđelo.

- Anđelo, pali. Tebi se Aneli dopala, a to nikada nisi želeo da priznaš - kazala je Milena.

- Ne. Ja ne mogu da se zaljubim u svoju drugaricu, jer sam rekao da se družimo, a ti si rekla da ti je Janjuš drug, a očigledno je da si se zaljubila - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se u samo jednog druga zaljubila, a to je moj bivši muž. Nećeš mi ti otstavljati prostor za to da se misli kao da ja planiram da se udam za Janjuša - rekla je Milena.

- Sa mnom može Milena samo da popravi odnos ako se izvini, ako neće nikad - rekao je Janjuš.

- Ti si mene maksimalno isponižavao, izvinjenje nikada nećeš dobiti - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

