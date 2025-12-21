SLALA JE GOLE FOTOGRAFIJE U ZAMENU ZA... Hanina mama iznela ŠOK tvrdnje na Sitin račun, pa se osvrnula na monstruozne optužbe porodice Ahmić upućene njenoj unuki! (VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar, posetio je dom majke Hane Duvnjak, Jelene.

Koja od svih mostruoznosti koje je Sita izgovarala Vam je najteže pala?

- Dobro, ono što je aludirala za na*komaniju, to je glupost. Sve što je rekla, rekla je da bi pokrila sebe. Mnogi ljudi su mi govorili da je slala svoje gole fotografije, da bi joj se dostavio ko*ain. Ljudi iz Dubrovnika su mi to rekli. Ona je rekla da je moja ćerka zavisnica, samo da ako mi izbacimo neke dokaze o tome da je ona to, da bi pokušala na moju Hanu da baci ljagu. Evo, ja je ovim putem pozivam da odemo na testiranje, može se proveriti da li smo išta koristile, prethodnih dvanaest meseci, odnosno godinu dana. Sita je rekla da nemam ni za cigare, a ja ovim putem kažem da ću da nađem i za nju novac, da odemo i vidimo ko ima problem sa nedozvoljenim supstancama. On i ja možemo da idemo, nikakav problem.

Hana se jednom prilikom u emisiji ''Pitam za druga'', uživo u programu testirala na narkotike, te se pokazalo da je devojka negativna na sve, sem na jednu stavku, ali je u stvari pitanju lek za smirenje, zbog čega je bila uzrujana?

- Da, tako je. Policija nam je lupala noć pre toga na vrata. Hana i ja smo sedele, pile kafu. Edita, Anelina tetka je prijavila mene, kako ja sromotim njihovu porodicu i iznosim neke stvari. Ja, koja sam, se tek nedavno po prvi put javno oglasila. Hana se potresla, a najviše moja unuka Aria. Oni nemaju milosti prema Arii, nikakve. Govore za nju da je zaostala i da ne priča. Izvinjavam se, kad su poslednji put videle Ariu, kad je imala šest meseci.

