ŠPANSKA SAPUNICA: Aneli nasmejana pozirala pored svojih bivših partnera s osmehom na licu! (VIDEO)

Makar i na trenutak skladni zajedno!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Naredni su ispred veštrog oka objektiva pozirali Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, čiji je odnos od samog početka ''Elite 9'' veoma ispraćen i jedan od najitrigantnijih.

Njihov odnos veoma je oscilirajuć, a iz dana u dan njihove svađe, ali i pomirenja, izazivaju veliku pažnju javnosti.

Njih dvoje su rešili da makar na trenutak svoj narušen odnos stave po strani i nasmejani naprave uspomene za pamćenje.

Uz osmehe, sjaj i dozu praznične magije, nastale su fotografije koje najavljuju još jednu uzbudljivu godinu pred gledaocima najgledanije televizije ''Pink''.

Pored njega, ona je napravila i fotku i sa svim svojim bivšim momcima, Janjušem, Lukom i Asminom.

Autor: S.Z.