LJUTE RIVALKE OČI U OČI! Milena i Aneli na trenutak zakamuflirale netrpeljivost, zasijale poput Los Anđelesa! (VIDEO)

Ljute rivalke!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu portala Pink.rs. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Naredne koje su stale isped veštok oka objektiva, bile su velike rivalke Milena Kačavenda i Aneli Ahmić.

I pored toga što njihov sukob traje već izvesni vremenski period, takmičari smatraju da je netrpeljivost među njima podgrejao Marko Janjušević.

One su ipak odlučile da na trenutak zaborave na žestoke reči i poziraju jedna pored druge.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.