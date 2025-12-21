ŠOK! Anđelo i Anita PONOVO ZAJEDNO! Sve oči uprte u njih dvoje! (VIDEO)

Od ljubavi do mržnje!

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu portala Pink.rs. Kao i svake godine, takmičari najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima zablistale su u prazničnom raspoloženju, spremne da pokažu glamur, sjaj, kao i eufiju zbog predstojećih praznika.

Nekadašnji par, Anđelo Ranković i Anita Stanojlović u veoma su zategnutom odnosu, te je poslednjih dana među njima došlo do veoma teških reči, ali su za potrebe današnjeg snimanja ipak rešili da stave sve po strani i nasmejani poziraju.

Autor: S.Z.