DA SI MOJA VERENICA, OD TADA SVI SU ZNALI... Bebica se slikao sa nesuđenim svatovima, prisetio se svoje VERIDBE! (VIDEO)

Tu veridbu, dugo će pamtiti...

Učesnici Elite danas su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu.

Nenad Macanović Bebica pozirao je sa Teodorom Delić, Minom Vrbaški, Dačom Virijevićem, Asminom Durdžićem, Anđelom Rankovićem, Markom Janjuševićem Janjušem, Majom Marinković, Milenom Kačavendom i Vanjom Živić, inače ekipom koja se nalazila na Rajskom ostrvu, kada je verio Delićevu.

Podsetimo, njegova veridba ubrzo je propala, a Bebica je nakon svega, ponovo obnovio vezu sa njom, ali svoj odnos nisu u potpunosti iskristalisali.

Učesnici su mu tom prilikom zapevali stihove ''Verio sam tebe davno, kupio ti prsten mali...''

Autor: S.Z.