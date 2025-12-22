Rada na ivici suza: Prisetila se maltretiranja koje je doživela od svojih vršnjaka, a evo kako joj je Jelena Karleuša promenila život (VIDEO)

Nije joj bilo lako!

Radmila Todorović otvroila je dušu svojim cimerkama o maltretiranju koje je doživela od strane svojih vršnjaka u školi.

- Koliki ja dosije imam u policiji mislim da niko nema. Sve je bilo zbog tuča, a nikad nisam nikoga prva napala. Mene mnogo nervira kad mi neko kaže da nikad nisam ništa prošla. Ja sam bila i odbačena. Tešila sam se tako što sam lista TikTok. Naišao mi je snimak od Karleuše, kad je pričala da je imala tešku prošlost. Ja sam pokazala mami i rekla sam da i mene svi maltretiraju, ali ću postati zvezda i uspeću. Kad sam počela da snimam za TikTok poslao je još gore. Bila sam mnogo maltretirano dete. Ja ustanem da odgovaram, oni me gađaju kredama, jednom su i klupom gađali - rekla je Rada.

- I mene su tako - rekla je Hana.

- Ja sam prvu drugaricu imala sa 16 godina u Nišu - pričala je Rada.

Autor: A.Anđić