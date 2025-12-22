AKTUELNO

OPŠTI HAOS U SOBI! Bora OTIMA Zoričin krevet, Aneli doživela pomračenje, pa otkrila da čuva mesto za NOVOG DEČKA (VIDEO)

Rusvaj!

Bora Santana pokušao je na sve načine da se izbori za svoj novi krevet, te je ovom prilikom pokušao da uzme krvet koji je Aneli Ahmić dala Zorici Marković nakon što joj je ona ustupila svoj bračni ležaj.

- Boro ovo je moj i ja ne dam! - rekla je Aneli.

- Zorica je tebi dala dva kreveta i nek se svađe - rekao ej Ivan.

- Ja uzimam ovaj - rekao je Bora.

- Ne može, ja sam dala Zorici - rekla je Aneli.

- Ja ću se pobiti sa njom, ne može ona tebi da da dva, a da uzme jedan - rekao je Bora.

- Ne zanima me! I meni isto dolazi dečko - rekla je Aneli.

- Ja uzmem krevet i to je to. Zorice, ovo je moj krevet bio - rekao je Bora.

- Koji bre tvoj? - pitala je Zorica.

- Lupa gluposti - rekla je Aneli.

- To je moj krevet! Kad si ti spavao u životu gore? - pitala je Zorica.

- Koga je*eš u mozak? - skočila je Aneli.

