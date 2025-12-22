MOŽDA SE ZBLIŽIO S NJOM ZBOG OSVETE ANELI, ALI... Nakon žestokih akcija Anite i Luke oglasila se Biljana Vujović, evo šta kaže na novu snajku!

Iznela svoj stav.

Noćas su Luka Vujović i Anita Stanojlović više puta bili intimni, a otkako su ušli u vezu pre nekoliko dana postali su nerazdvojni, zaboravljajući u potpunosti šta je bilo pre te veze.

Ljubav je planula odjednom, a Lukina majka Biljana Vujović dala je svoj blagoslov ovoj vezi.

- Mislim da ovo niko nije očekivao, ali eto desilo se. Još je rano bilo šta prognozirati. Vidim da se puno polemiše o Anitinom moralu. Pa bih da pitam sve žene sta one rade kad su intimne sa svojim partnerima. Velika je sreća imati jednog partnera. Nijedna žena nije kriva ako naprosto nema sreće u ljubavi. Takvim osobama se obično nešto ili neko ispreči na putu ka sreći. Ako na to dodamo i mladost i neiskustvo dobijemo Anitinu proslost - rekla je Biljana i dodala:

- Kažu i da je ljubomorna, pa šta? I to je emocija. Ljubomora prestaje onog trenutka kad stekneš poverenje u partnera. Priča se i da Luka tera inat Aneli. Ne verujem. Možda se zbližio sa Anitom radi hajde da kažem osvete zbog Anelinog ponašanja i priznanja da još ima emocije prema Asminu ne znajući koliko daleko će to sve otići. Meni je Anita skroz ok prema Luki. Više puta sam naglasila da su u našoj porodici žene - žene. A to podrazumeva poštovanje i lojalnost. O poverenju i da ne pričam. Anita i Luka će imati trzavica sigurno, ali će istrajati u ovoj ljubavnoj priči. Sigurna sam da će svaka ptica otići svome jatu. Ali opet, neka vreme sve pokaže - rekla je Biljana Vujović za Pink.rs.

