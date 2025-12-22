Snimaju se dva filma u Eliti: Takmičari na ozbiljnom zadatku, vreme je da pokažu svoju kreativnost! (VIDEO)

Ovu su pravila nedeljnog zadatka!

Veliki šef poslao je takmičarima "Elite" pismo sa detaljima specijalnog zadatka. Naime, oni su podeljeni u dve grupe i treba da snime dva novogodišnja filma, a sad su saznali nešto više o tome.

- Draga Elito,kao što smo već rekli, vreme je za nedeljni zadatak koji će sasvim sigurno doneti uzbuđenje i kreativnost.Sada, kada ste podeljeni u dve grupe, vreme je da čujete o kakvim filmovima je reč i kakav je zadatak pred vama.Jedna grupa snimaće film pod nazivom „Jedna noć, dve greške“, dok će druga grupa snimati film pod nazivom „Ponoć je kriva za sve“. Sami ćete se dogovoriti koja grupa radi na kom filmu.Neophodno je da tokom snimanja i realizacije filmova imate na umu da je počela novogodišnja euforija, da je Nova godina blizu i da će se vaši filmovi emitovati tokom novogodišnjih praznika. Filmovi treba da budu ljubavno-romantične komedije.Na vama je da se dogovorite i da svaka grupa formira svoju kompletnu ekipu za snimanje filma. S obzirom na to da će gledaoci imati priliku da glasaju i odluče koji film im se više dopada, kao i da će pobednički film, odnosno grupa, biti bogato nagrađeni, neophodno je da svaka grupa radi isključivo na svom projektu.Odredite ko će biti scenaristi, reditelji i kamermani, podelite uloge i ne zaboravite da svi članovi grupe moraju učestvovati u realizaciji filma. Takođe napominjemo da članovi jedne grupe ne smeju učestvovati u drugom filmu niti pomagati drugoj ekipi.Budite kreativni, maštoviti i potrudite se da vaši filmovi obore sve rekorde gledanosti.Pozdrav,Veliki šef - glasilo je pismo

Takmičari nisu uspeli da budu složni, pa je nastao opšti haos kad je trebalo da se donese odluku koja grupa će uzeti koji naslov za film.

Autor: A. Nikolić