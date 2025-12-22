AKTUELNO

Zadruga

Snimaju se dva filma u Eliti: Takmičari na ozbiljnom zadatku, vreme je da pokažu svoju kreativnost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovu su pravila nedeljnog zadatka!

Veliki šef poslao je takmičarima "Elite" pismo sa detaljima specijalnog zadatka. Naime, oni su podeljeni u dve grupe i treba da snime dva novogodišnja filma, a sad su saznali nešto više o tome.

pročitajte još

SPECIJALAN ZADATAK: Snimaju se dva novogodišnja filma u Eliti, nastao haos tokom podele grupa!

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito,kao što smo već rekli, vreme je za nedeljni zadatak koji će sasvim sigurno doneti uzbuđenje i kreativnost.Sada, kada ste podeljeni u dve grupe, vreme je da čujete o kakvim filmovima je reč i kakav je zadatak pred vama.Jedna grupa snimaće film pod nazivom „Jedna noć, dve greške“, dok će druga grupa snimati film pod nazivom „Ponoć je kriva za sve“. Sami ćete se dogovoriti koja grupa radi na kom filmu.Neophodno je da tokom snimanja i realizacije filmova imate na umu da je počela novogodišnja euforija, da je Nova godina blizu i da će se vaši filmovi emitovati tokom novogodišnjih praznika. Filmovi treba da budu ljubavno-romantične komedije.Na vama je da se dogovorite i da svaka grupa formira svoju kompletnu ekipu za snimanje filma. S obzirom na to da će gledaoci imati priliku da glasaju i odluče koji film im se više dopada, kao i da će pobednički film, odnosno grupa, biti bogato nagrađeni, neophodno je da svaka grupa radi isključivo na svom projektu.Odredite ko će biti scenaristi, reditelji i kamermani, podelite uloge i ne zaboravite da svi članovi grupe moraju učestvovati u realizaciji filma. Takođe napominjemo da članovi jedne grupe ne smeju učestvovati u drugom filmu niti pomagati drugoj ekipi.Budite kreativni, maštoviti i potrudite se da vaši filmovi obore sve rekorde gledanosti.Pozdrav,Veliki šef - glasilo je pismo

Takmičari nisu uspeli da budu složni, pa je nastao opšti haos kad je trebalo da se donese odluku koja grupa će uzeti koji naslov za film.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

MAJSTORI SVOG ZANATA: Milica Jokić i Peca Petaković napravili neverovatnu žurku u Eliti, takmičari sve vreme pevali sa njima u glas!

Domaći

MAJSTORI SVOG ZANATA: Sandra Rešić i Vanja Lakatoš napravili neverovatnu žurku u Eliti, takmičari sve vreme pevali sa njima u glas

Domaći

MAJSTORI SVOG ZANATA: Dijamanti bend napravili neverovatnu žurku u Eliti, takmičari sve vreme pevali sa njima u glas

Domaći

SPECIJALAN ZADATAK: Snimaju se dva novogodišnja filma u Eliti, nastao haos tokom podele grupa!

Domaći

Cela Bela kuća na nogama: Takmičari opkolili Gastoza sa svih strana, Anđela jauče na sav glas! (VIDEO)

Domaći

PLJUŠTE KAZNE! Ovi takmičari su prekršli osnovno pravilo u Eliti, Veliki šef odmah reagovao