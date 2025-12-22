DRAMA ANITE I LUKE: Zadatak im poremetio mir, ona mu žestoko odbrusila! (VIDEO)

Pala joj roletna!
Anita Stanojlović se iznervirala jer je Luka Vujović uzeo ulogu scenariste za film, a nju stavio da glumi sa Aneli Ahmić i Anđelom Rankovićem.
- Anita, ideš sa mnom - rekao je Luka.
- Mene ovo ne interesuje. Radi kako tebi odgovoara. Ja hoću da legnem - govorila je Anita.
- Ideš sa mnom, hoću da vidim da li tebi odgovara kako ovo pišem. Je l' treba sa tobom da se raspravljam? - govorio je Luka.
- Stavi sebe, ti smišljaš i mene ubacuješ u ovo - rekla je Anita.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić