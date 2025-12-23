AKTUELNO

Zadruga

Uživo na Pinku: Haos u najavi, kreće Igra istine!

Foto: TV Pink Printscreen

Biće napeto!

Ovonedeljni vođa Viktor Gagić okupio je takmičare i pročitao novo pismo Velikog šefa. Oni su dobili zadatak da igraju "Igru istine", a ovog puta započinje je Ivan Marinković.

- Draga Elito, vreme je za igru istine. Neka ovog puta igru započne Ivan, a na svima vama je da ovog puta odgovorite što interesantnije. Neophodno je da svi budete iskreni i napominjemo da je igra istine u dnevnom terminu i da teme moraju da budu zanimljive. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: N.Panić

