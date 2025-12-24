AKTUELNO

Zadruga

Ne mogu da obuzdaju strasti: Anita i Luka se dohvatili u kazinu, Aneli i Anđelu pokazali kako uživaju u ljubavi! (VIDEO)

Pljušte poljupci!

Luka Vujović i Anita Stanojlović uživali su tokom žurke u kazinu i sve vreme razmenjivali nežnosti, a to što je njegova bivša verenica Aneli Ahmić bila na samo nekoliko metara od njih, kao i njen bivši dečko Anđelo Ranković, im nije predstavljalo problem.

Kao u stara dobra vremena: Uroš i Aneli ponovo žare i pale, od ovog tandema mnogima neće biti dobro (VIDEO)

Njih dvoje nisu mogli da prestanu da se ljube i razmenjuu nežnosti u kazinu. Otkako su uplovili u vezu svaki dan po ceo dan provode zajedno, a ostaje da vidimo kako će im odnos funkcionisati i da li će pretpostavke takmičara da neće uspeti na kraju biti tačne.

Opklada je pala: Anita i Luka imaju specijalan izazov na žurki, gubitniku neće biti lako! (VIDEO)

