Ne mogu da obuzdaju strasti: Anita i Luka se dohvatili u kazinu, Aneli i Anđelu pokazali kako uživaju u ljubavi! (VIDEO)

Pljušte poljupci!
Luka Vujović i Anita Stanojlović uživali su tokom žurke u kazinu i sve vreme razmenjivali nežnosti, a to što je njegova bivša verenica Aneli Ahmić bila na samo nekoliko metara od njih, kao i njen bivši dečko Anđelo Ranković, im nije predstavljalo problem.
Njih dvoje nisu mogli da prestanu da se ljube i razmenjuu nežnosti u kazinu. Otkako su uplovili u vezu svaki dan po ceo dan provode zajedno, a ostaje da vidimo kako će im odnos funkcionisati i da li će pretpostavke takmičara da neće uspeti na kraju biti tačne.
Detaljnije pogledajte OVDE.
Autor: A. Nikolić