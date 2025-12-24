AKTUELNO

Zadruga

GOLUPČIĆI! Sara i Murat se ne razdvajaju, sijaju od ljubavi, ona se rastopila: Kako si romantičan! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napokon se uklopili.

Sinoć su Murat i Sara Stojanović napokon stupili u vezu, a ovoga jutra se ne razdvajaju. Oni su zajedno doručkovali, a Sara je komentarisala svog bivšeg dečka Saleta Luksa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma matorac iskompleksirani, nek priča ko šta hoće, ne zanima me niko, nisam se potresla uopšte - rekla je Sara.

Murat joj je doneo doručak, a ona ga je pohvalila da je romantičan.

- Kad nam puste snimak od sinoć sa jezera, kako si romantičan - navela je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

