GOLUPČIĆI! Sara i Murat se ne razdvajaju, sijaju od ljubavi, ona se rastopila: Kako si romantičan! (VIDEO)

Napokon se uklopili.
Sinoć su Murat i Sara Stojanović napokon stupili u vezu, a ovoga jutra se ne razdvajaju. Oni su zajedno doručkovali, a Sara je komentarisala svog bivšeg dečka Saleta Luksa.
- Ma matorac iskompleksirani, nek priča ko šta hoće, ne zanima me niko, nisam se potresla uopšte - rekla je Sara.
Murat joj je doneo doručak, a ona ga je pohvalila da je romantičan.
- Kad nam puste snimak od sinoć sa jezera, kako si romantičan - navela je ona.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.