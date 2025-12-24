PONOĆ JE KRIVA ZA SVE! Đukić i Bora izložili detalje filma: Ostaćete u šoku zbog radnje, ovo nema ni u NAUČNOJ FANTASTICI! (VIDEO)

Detalji su genijalni.

Veliki šef želeo je da čuje od učesnika kako ide pisanje scenario za film, a Bora Santana i Filip Đukić su izložili šta su do sada uradili.

- Naš film se zove: "Ponoć je kriva za sve", imamo tri ortaka Janjuš, Asmin i Terza i tri najbolje drugarice, Zorica drži kafić, tu dolazi Asmin, on upoznaje Maju, vidi je tu, u međuvremenu se Janjuš dopisuje sa Kačavendom, onda se ispostavi da se druže sa Majom. Oni se sretnu za Novu godinu. Filip je pevač koji tu nastupa i dogovara sa Boginjom da provedu Novu godinu zajedno, a Maja je njegova riba. Ustvari svi završavaju Novu godinu kod Zorice u kafanu. Miljana se porađa, ide kod doktora, pre tih devet meseci se spanđala sa doktorom, Joca trči ispred porodilišta i čeka da mu se porodi žena, Miki je porađa. U restoranu, Bora uvaljuje mene Zorici, Mića je ispalio za nastup, Zorica nema pevača, ona uzima mene za pevača za doček. Uroš će da me vidi kako se ljubim s Boginjom, Maja me vidi na bini, mislila da sam u Lincu, Zorica krene na mene metlom, i ja na kraju završavam sa Zoricom - ispričali su Bora i Filip.

- Zorica će da provali da Filip nije narodnjak, Maju hvata nervoza. Asmin ludi, Dača i Zorica izvode Đukića, onda ustaju Rada i ne znam ko da odbrojavaju Novu godinu, posle sve normalno. Mi ćemo ovo do ponedeljka završiti - nastavili su oni da objašnjavaju.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.