AKTUELNO

Zadruga

PONOĆ JE KRIVA ZA SVE! Đukić i Bora izložili detalje filma: Ostaćete u šoku zbog radnje, ovo nema ni u NAUČNOJ FANTASTICI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Detalji su genijalni.

Veliki šef želeo je da čuje od učesnika kako ide pisanje scenario za film, a Bora Santana i Filip Đukić su izložili šta su do sada uradili.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naš film se zove: "Ponoć je kriva za sve", imamo tri ortaka Janjuš, Asmin i Terza i tri najbolje drugarice, Zorica drži kafić, tu dolazi Asmin, on upoznaje Maju, vidi je tu, u međuvremenu se Janjuš dopisuje sa Kačavendom, onda se ispostavi da se druže sa Majom. Oni se sretnu za Novu godinu. Filip je pevač koji tu nastupa i dogovara sa Boginjom da provedu Novu godinu zajedno, a Maja je njegova riba. Ustvari svi završavaju Novu godinu kod Zorice u kafanu. Miljana se porađa, ide kod doktora, pre tih devet meseci se spanđala sa doktorom, Joca trči ispred porodilišta i čeka da mu se porodi žena, Miki je porađa. U restoranu, Bora uvaljuje mene Zorici, Mića je ispalio za nastup, Zorica nema pevača, ona uzima mene za pevača za doček. Uroš će da me vidi kako se ljubim s Boginjom, Maja me vidi na bini, mislila da sam u Lincu, Zorica krene na mene metlom, i ja na kraju završavam sa Zoricom - ispričali su Bora i Filip.

- Zorica će da provali da Filip nije narodnjak, Maju hvata nervoza. Asmin ludi, Dača i Zorica izvode Đukića, onda ustaju Rada i ne znam ko da odbrojavaju Novu godinu, posle sve normalno. Mi ćemo ovo do ponedeljka završiti - nastavili su oni da objašnjavaju.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO SE ČEKALO! Oglasio se sudija koji je doneo odluku u parnici Severine i Milana! OTKRIO JE SVE DETALJE slučaja o kojem bruji REGION!

Domaći

JAO, ERO, IZGIBOSMO! Ojdanić za Pink.rs otkrio sve šokantne detalje koncerta u Vukovaru s Nadom Topčagić: Kad je metak opalio, ona je pala u nesvest!

Domaći

Sofija pokušala da stupi u kontakt sa Atmirom Albom: Otkrila sve detalje! Gledateljka izvršila analizu Janićijevićeve, pa zaključila: Ne bira sredstva

Domaći

Mirza Selimović proslavio rođendan: Ostaćete u šoku kada budete čuli koliko je napunio godina

Domaći

OBOJE SU POVREĐENI! Mladen Mijatović otkrio nove detalje o zdravstvenom stanju Darka i Katarine Lazić: Evo da li mu je trajno oduzeta vozačka dozvola

Zadruga

Isterivala ga je iz stana: Stanijina komšinica otkrila detalje haosa Asmina i Dobrojevićeve zbog Aneli, iznela šok detalje! (VIDEO)