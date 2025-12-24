AKTUELNO

Zadruga

JEDNA NOĆ - DVE GREŠKE! Ivan i Pečenica smislili film da Anđelo i Luka izmešaju devojke, ova učesnica se pobunila! (VIDEO)

Nakon Filipa Đukića i Bore Santane detalje snimanje filma izneli su Ivan Marinković i Ilija Pečenica.

- Jakšićka je Lukina bogata majka, Luka je bogato seljače, Anita je zavodnica, Sara je klozetarka, Jovana je zla bogatašica, Dušica je striptizeta, Viktor i Mina su srećni ljubavni par, Luks je makro, šerif, Teodora je zla drugarica, Sunčica je prostitutka - pričao je Ivan.

- Ja odbijam ovaj zadatak, mogu da budem klozetarka, pristitutka neću - rekla je Sunčica.

- Promenićemo ti... Todićka je gangsterka, Nerio je konabar, Murat je diler. Jedna noć, dve greške, tako se zove film. Luka je seljače, došao je u grad za Novu godinu, Jakšićka ga sprema, stavlja mu kravatu, govori kako da se ponašaš, kad da se vratiš kući. Anita i Aneli kad vide Luku one izlaze iz kluba, neće da ga vide. Anita i Anđelo se vide posle deset godina. Luka i Todićka piju pivo, on tužan jer niko neće da ga gleda - pričao je Ivan.

- Poenta je da je sve bio san, košmar, to je zamisao - dodao je Luka.

