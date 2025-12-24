AKTUELNO

Zadruga

USRED BELA DANA, BEZ TRUNKE STIDA! Luka nabio glavu između Anitinih nogu, ona PUSTILA KRIK! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Insinuirali odnose usred spavaće sobe.

Luka Vujović i Anita Stanojlović više ne kriju koliko su željni jedno drugog. Osim što tokom noći imaju intimne odnose nekoliko puta zaredom, sada su počeli i usred bela dana da insinuiraju iste.

Foto: TV Pink Printscreen

Posle dugotrajnog valjanja, jahanja i trljanja po krevetu, Luka je nabio glavu u Anitino međunožje, a zatim je podigao u vis.

Foto: TV Pink Printscreen

Zatim je ona njega uzjahala, te mu je zavodljivo mazila stomak, dok je sedela na njegovom polnom organu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

