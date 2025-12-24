ANELI UPALA U RADIO I PREKINULA ASMINA! On podržao njen odnos sa Anđelom: Bio bih srećan da joj partner bude takav! (VIDEO)

Ona ga pecnula za Staniju.

Dok je Asmin Durdžić gostovao kod Bore i Filipa u emisiji "Amnezija", u radio je uletela Aneli Ahmić.

Asmin se pravdao da će već od sutra otići u izolaciju i spavati tamo, a Aneli se pobunila.

- Nema potrebe sad da dolazi, on nije ispoštovao ovu kuću jer je on potrčko - vikala je Aneli.

- Je l' sam ja završio, mogu da idem, neću da sedim s njom, neću da se svađam, neću da je vređam. Hteo sam da idem kod Drveta da tražim poklon za nju, biće joj jako drago, nadam se da će joj boravak posle toga biti bolji i lakši - rekao je Asmin.

Nakon toga voditelji su pitali Aneli da li će nadalje ploviti sama, a ona je rekla da hoće.

- Nemam teret, nemam opterećenje, igram, zabavljam se, plesala sam celu žurku, to sam ja - rekla je Ahmićka.

- Da li sa Anđelom praviš Luku ljubomornim - pitali su voditelji.

- Ne, mi se družimo, imamo prijateljski odnos, niti on želi, niti ja želim, samo se družimo. Imamo peckalice, te naše osmehe koji nam ulepšavaju momente kad nam je dosadno, ali sve ostaje na tome - rekla je Aneli.

- Ona je moja bivša, ne zanimaju me njene ljubavi, ali treba da ima muškarca kao što je Anđelo, onako lepo ponašanje, onakve kodekse, ja bih bio srećan da joj partner bude takav - rekao je on.

- On se dogovorio sa Stanijom, uplatio joj pare, zato ga je i pustila - rekla je Aneli.

Autor: R.L.