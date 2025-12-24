AKTUELNO

Zadruga

OVDE SE NE ZNA KO, ŠTA, S KIM RADI! Maja Marinković zadala domaći zadatak učesnicima, svima im zapušila usta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće im ići niz dlaku.

Maja Marinković došla je u radio "Amneziju" i prokomentarisala Asmina Durdžića.

- Da li spletkariš sa Dačom u vezi sa Asminom - pitali su voditelji Bora i Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikada u životu. Meni su slava i čestitke pokazatelj svega. Ostajem pri stavu da ću ostati sama što se tiče ljubavnog odnosa mene to ne interesuje, ne postoji šansa, Asminu ništa ne verujem. Možda mu se dopadam, ali on to preuveličava. Ne želim da stojim u mestu, da budem upletena sa muškarcima koji su bili u odnosima sa nekim devojkama. Ako ja peckam, ne znači ništa. Ovde je ozbiljan sfingeraj u kući, ne zna se ko šta s kim radi, meni se komentarišu samo reči, a drugi imaju dela. Kad budu videli da sam nešto uradila, kada budem dala povod, onda možda neko nešto da mi kaže. Asmin ne treba da ulazi u sukob ni sa kim zbog mene - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

