Otpisao ga za sva vremena: Luka svim silama pokušava da se opere u Filipovim očima, Maja ga zakucala! (VIDEO)

Žestoko prepucavanje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Zašto ti je toliko krivo jer je Luka ušao u vezu sa Anitom? Ona ti je bila kr*s kombinacija sam si rekao da nikad ne bi bio sa njom jer ima dete - glasilo je pitanje.

- U pitanju je poštovanje i poverenje koje sam mislio da imam sa njegove strane. Neću da ih gazim, biću na strani istine i pravde. Luka nije onakav kao što je bio sa Aneli, to je činjenica. Nije onako naelektrisan, ne skače na svaku. Ja neću da kažem da je gori nego što je bio kad je bio sa Aneli. On možda nema sliku u glavi kao što sam ja imao u njemu. Nije sporno to što se desilo, dešava se i napolju. Ja da sam imao emociju prema Aniti ušao bih u vezu sa njom. Ja nemam prema Aniti nikakvu emociju, da sam imao ušao bih napolju ili ovde. Kako se to ne muva, a uđe se u vezu? Koketirali su na početku, a onda nisu ali su se družili. Ako su srećni neka budu srećni, nemam ništa protiv toga - govorio je Filip.

- Ja se sećam da je više puta govorio da Anita ima pravo da radi šta hoće. On kad je bio sa Teodorom, ja sam zagrlio Anitu, a on je rekao da imam pravo da radim šta hoću. Poznajemo se dugo i mora da zna da li sam ga lagao ili nisam. On mene ako poznaje morao je pre 20 dana da zna da je Luka odlepio za Anitom, kao što sam ja siguran da nije ni za jednom devojkom odlepio. Rekao je ako sam je muvao da smo završili, a ja sam ustao i rekao da ne želim kombinaciju, da mi je slatka i simpatična. Ja da sam ustao i rekao da sam bio pijan i da mi se desilo onda bi mi verovao i rekao da smo drugovi. Meni samo to nije jasno - govorio je Luka.

- Imali ste koketiranje i dok sam bio u priči sa Teodorom. Anita je rekla da je to bilo obostranu, kako je to onda nestalo? - rekao je Filip.

- Deluje mi da ljudi ne žele da ukapiraju neke stvari. Filipa nema šta Aniti da zameri jer nije hteo ništa ozbiljno, ali je jasno da je prema Luki izgubio poverenje. Pričao je da voli Aneli, a onda uđe za dan u vezu i prešalta si - komentarisala je Maja.

Autor: A. Nikolić