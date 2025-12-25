AKTUELNO

Zadruga

Daćemo Asminu G klasu na lizing: Žestok rat Alibabe i Dače, Durdžić svim silama brani Majinu čast zbog optužbi da je bila sa Brazilcem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li je realno da si toliko glupa da si mogla da pomisliš da će Asmin moći da zaboravi sve spletke koje je namestila tvoja sestra Sita? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Sviđa mi se i kako ona kašlje: Alibaba priznao zbog čega je toliko odlepio za Majom, otkrio kad će odustati od nje (VIDEO)

- Moja sestra njemu ništa nije namestila - rekla je Aneli.

- Aneli dok je bila u sedmici i osmici ne zna šta se napolju dešavalo - nastavio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga došlo je do rasprave zbog spekulacija koje je Dača Virijević izneo da je Maja Marinković bila sa njegovim ocem, a Asmin Durdžić je skočio da je brani i tvrdi da to nije istina.

- Moj život je transparentan i na javnoj sceni sam osam godina. Ovde su o meni razne gluposti izmišljali, a ovo je jedna od tih. Dotičnog gospodina ne poznajem. Mene sad niko ne bi mogao da isprovocira za tri života. Ja nisam mogla da trpim određenu dozu provokacija. Smešno mi je da se takve stvari o meni izmišljaju. Ako se mnogi oglašavaju na kontu mog imena, neću da komentarišem moje fanove koji vrede dva dinara i ne dajem na značaju. Ja od nebitnih više ne pravim bitne, mislim da je to jasno nakon ove sezone - govorila je Maja.

pročitajte još

Ti si moja životna greška: Novi haos Aneli i Asmina, on je najstrašnije isponižavao! (VIDEO)

- Moj tata ima rent a car, pa ćemo Asminu na lizing da damo neku G klasu da provoza Maju - rekao je Dača.

- Zamisli kakvi su to fanatici kad radnik njegove tate drži Stanijinu sliku na ekranu. Tvoj tata tajkun ima sina p*dera i treba da se ubije. Moj tata nije tajkun, nego je gosodin i bauštelac. Ja da sam Brazilac otišao bih da se ubijem da mi je sin p*der - pričao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Od ovoga nema dalje: Luka svim silama traži opravdanje za Anelina tajna dopisivanja sa bivšima! Zorica mu napunila glavu, pa pokušala da se opravda Ja

Zadruga

Loš si čovek, gledaš samo sebe i igraš rijaliti: Janjuš zgrožen Lukinim ponašnjem prema Neriju, svim silama pokušava da opere i odbrani zlodela Site A

Domaći

Aleksandri pala roletna: Urla iz petnih žila na Milovana, svim silama pokušava da dokaže da je njegova žena DIGLA RUKU NA SEBE zbog njihove afere! (VI

Zadruga

Izgubila rutu za pravi put: Mića svim silama pokušava Draganu da dozove pameti, Đedović joj dao zlatne savete (VIDEO)

Domaći

Uzeo si moj i Janjušev otpad: Brutalno nadmetanje Luke i Alibabe, pljušte nikad žešće provokacije! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Miljana skinula rukavice, pa osula žestok rafal po Aneli! Stavila je na stub srama zbog veze sa Matejom! (VIDEO)