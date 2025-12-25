Daćemo Asminu G klasu na lizing: Žestok rat Alibabe i Dače, Durdžić svim silama brani Majinu čast zbog optužbi da je bila sa Brazilcem! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li je realno da si toliko glupa da si mogla da pomisliš da će Asmin moći da zaboravi sve spletke koje je namestila tvoja sestra Sita? - glasilo je pitanje.

- Moja sestra njemu ništa nije namestila - rekla je Aneli.

- Aneli dok je bila u sedmici i osmici ne zna šta se napolju dešavalo - nastavio je on.

Nakon toga došlo je do rasprave zbog spekulacija koje je Dača Virijević izneo da je Maja Marinković bila sa njegovim ocem, a Asmin Durdžić je skočio da je brani i tvrdi da to nije istina.

- Moj život je transparentan i na javnoj sceni sam osam godina. Ovde su o meni razne gluposti izmišljali, a ovo je jedna od tih. Dotičnog gospodina ne poznajem. Mene sad niko ne bi mogao da isprovocira za tri života. Ja nisam mogla da trpim određenu dozu provokacija. Smešno mi je da se takve stvari o meni izmišljaju. Ako se mnogi oglašavaju na kontu mog imena, neću da komentarišem moje fanove koji vrede dva dinara i ne dajem na značaju. Ja od nebitnih više ne pravim bitne, mislim da je to jasno nakon ove sezone - govorila je Maja.

- Moj tata ima rent a car, pa ćemo Asminu na lizing da damo neku G klasu da provoza Maju - rekao je Dača.

- Zamisli kakvi su to fanatici kad radnik njegove tate drži Stanijinu sliku na ekranu. Tvoj tata tajkun ima sina p*dera i treba da se ubije. Moj tata nije tajkun, nego je gosodin i bauštelac. Ja da sam Brazilac otišao bih da se ubijem da mi je sin p*der - pričao je Asmin.

Autor: A. Nikolić