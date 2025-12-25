AKTUELNO

Zadruga

Trk na Pink: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo se ne propušta!

Mnogima najdraža ''Pitanja gledalaca'' nastavljaju se i danas! Noćas je u Beloj kući bilo burno, a gledaoci su, kao i uvek, uspeli da dobiju odgovore na većinu pitanja koja ih interesuju.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Voditeljka Maša Mihailović stigla je u Belu noću, a takmičari će morati iskreno da odgovore na sve što zanima publiku najgledanijeg rijalitija u regionu.

Upravo na TV Pink počinje nastavak ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka će ovog popodneva postavljati pitanja verne publike učesnika!

Autor: S.Z.

