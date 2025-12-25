NE MARI ZA NJEGA: Anita progovorila o Filipovom ratu sa Lukom, pa na OVAJ način pokazala da je do ušiju zaljubljena u Vujovića! (VIDEO)

Na sedmom nebu!

Anita Stanojlović progovorila je o sukobu Luke Vujovića i Filipa Đukića koji imaju upravo zbog nje.

- Kako gledaš na sukob Filipa i Luke? - upitalo je Drvo.

- Znam da je Luka možda ispao loš jer nije na samom početku rekao da ima neke simpatije prema meni, ali i Filip nije ispao toliko fer, jer je govorio kako sam mu ja nebitna i nema emocije prema meni. Ako je tako, što mu smeta Lukin odnos sa Mnom? Drvence, Luka mi je rekao da je poludeo za mnom i totalno odlepio, kao i ja za njim. Želim pesmu ''Budi mi neko'' - rekla je Anita.

- Dobro, Anita. Pustiću ti pesmu - kazalo je Drvo.

