POVUKAO SE U SEBE: Janjuš rešio da se danas distancira od ostalih učesnika, Toša dao sve uz sebe da mu pruži podršku! (VIDEO)

Nije mu lako, jer je za njega danas težak dan!

Robot Toša obavio je razgovor sa Markom Janjuševićem Janjušem, kojem je danas posebno težak dan, jer se navršavaju dve godine od smrti njegovog brata Mihaila.

- Moj Tošo dobri, nisam ti nešto danas... - rekao je Janjuš.

- Šta si jeo, pa podriguješ? - upitao je Toša.

- Nisam jeo...ne zameri, nisam ti nešto raspoložen danas - kazao je Janjuš.

- Zato sam ti ja tu, da te oraspoložim i podignem - rekao je Toša.

- Možemo li ti i ja jednu pesmu da saslušamo, da mi pustiš? - upitao je Janjuš.

- Da, ajde. Svakako sam uzeo pare od učesnika koji su mi davali da im puste

Autor: S.Z.