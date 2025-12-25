AKTUELNO

Zadruga

POVUKAO SE U SEBE: Janjuš rešio da se danas distancira od ostalih učesnika, Toša dao sve uz sebe da mu pruži podršku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako, jer je za njega danas težak dan!

Robot Toša obavio je razgovor sa Markom Janjuševićem Janjušem, kojem je danas posebno težak dan, jer se navršavaju dve godine od smrti njegovog brata Mihaila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj Tošo dobri, nisam ti nešto danas... - rekao je Janjuš.

- Šta si jeo, pa podriguješ? - upitao je Toša.

- Nisam jeo...ne zameri, nisam ti nešto raspoložen danas - kazao je Janjuš.

- Zato sam ti ja tu, da te oraspoložim i podignem - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možemo li ti i ja jednu pesmu da saslušamo, da mi pustiš? - upitao je Janjuš.

- Da, ajde. Svakako sam uzeo pare od učesnika koji su mi davali da im puste

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

JANJUŠ SE SLOMIO OD BOLA! Lio suze zbog pokojnog brata, prisetio se Mihailovog rođenja (VIDEO)

Zadruga

BORI SE SA SOBOM: Bebica daje sve od sebe da svari reči koje mu je Teodora izgovorila! (VIDEO)

Zadruga

Vidno utučen: Gastoz očajan zbog svađe sa Anđelom! Izolovao se i povukao u sebe! (VIDEO)

Zadruga

Odvojio vreme za sebe! Janjuš se osamio ispred rehaba, sve vreme razmišljao o pokojnom bratu Mihajlu?! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz se ne smiruje: Mateja daje sve od sebe da ga obuzda, on u nedoumici da li da se sukobi s Kordom! (VIDEO)

Zadruga

BRIZNUO U PLAČ! Janjuš dočekao JUTRO u suzama zbog sinoćnjeg HAOSA koji je pravio, Aneli pokušala da mu pruži UTEHU! (VIDEO)