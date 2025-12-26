Pljušte brutalne prozivke: Anđelo i Miljana žestoko zaratili zbog fanova i torte, ori se Bela kuća! (VIDEO)

Leti perje!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović i Anita Stanojlović pljuju Aneli Ahmić.

- Mi ovde pričamo o razgovoru koji je trebao da se dogodi između njih dvoje ono jutro i mene je zanimalo zbog čega nije otišao - rekla je Anita.

- Ja naravno da nisam hteo da odem jer nisam imao šta da pričam s njom. Ona je videla da smo Anita i ja sve bliži i onda je krenula da mi nudi hranu i približava mi se - rekao je Luka.

- Ti si uzeo hranu koju sam ti dala - dodala je Aneli.

- Nije uzeo, ne laži - rekla je Anita.

- Ja sam se sad zamislio koliko je lep osećaj kad ti stigne lepa torta, a niko nije tražio i ne mora nešto na silu da se radi - rekao je Anđelo.

- Mani se mene, pričaj o sebi. Odj*bi od mene sp*rmatozoidu jedan, ustani i reci da si latentni g*j - rekla je Miljana.

- Dobro, pusti me da kažem. Nek su živi i zdravi - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić