AKTUELNO

Zadruga

Uživo na Pinku: Počinju nominacije odabranih, nekome će biti ugrožen opstanak u Eliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Napeto!

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Odabranih i obavestio takmičare koji tamo borave da je vreme da počnu njihove nominacije.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odabrani, kao što znate, na vama je važan zadatak. Odabrani ne mogu nominovati istu osobu dva puta zaredom, primetili smo da olako shvatate ovaj zadatak kao i da vaša obrazloženja nisu takva. Treba da nominujete onoga ko po vama treba da napusti "Elitu", kao i onog kom biste voleli da vidite leđa. Neophodno je da obrazložite svoju nominaciju. Počnite odmah - glasilo je pismo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Uživo na Pinku: Počinju nominacije odabranih, nekome će biti ugrožen opstanak u Eliti! (VIDEO)

TV

Uživo na Pinku: Počinju nominacije odabranih, nekome će biti ugrožen opstanak u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

Uživo na Pinku: Počinju nominacije odabranih, nekome će ugroziti boravak u Eliti! (VIDEO)

Domaći

Uživo na Pinku: Počinju nominacije odabranih, nekome će ugroziti boravak u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

Uživo na Pinku: Haos u najavi, kreće Igra istine!

Zadruga

Uživo na Pinku: Haos u najavi, kreće Igra istine!