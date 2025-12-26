Bivši zadrugar dobio sina! Porodila se žena Dina Dizdarevića, on se oglasio za Pink.rs: Srećan sam, supruga je...

Bivši zadrugar Dino Dizdarević postao je otac po drugi put, te je tako dobio drugog sina, a mi smo ga odmah pozvali kako bi čuli njegove utiske!

Dino Dizdarević, inače fudbaler i bivši učesnik rijalitija "Zadruga", pre nepunih dve godine postao je po prvi put otac jednog dečaka, a sada se njegova supruga ponovo porodila, te je na svet donela još jednog dečaka.

Naime, o svemu ovome on je obavestio svoje pratioce na mrežama, te je tako podelio i fotografiju tek rođenog sina, a koja je raznežila mnoge.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Dinom Dizdarevićem, koji nije krio sreću zbog dolaska drugog sina na svet.

- Osećam se jako srećno naravno. Supruga mi je odlično Hvala Bogu već sutra stiže kući…A mališan kao mališan, mislim ipak je njemu tek 18 meseci, neku reakciju nismo ni mogli da očekujemo, ali osetimo da on oseti da se nešto dešava - izjavio je Dino Dizdarević za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić