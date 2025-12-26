AKTUELNO

Domaći

Bivši zadrugar dobio sina! Porodila se žena Dina Dizdarevića, on se oglasio za Pink.rs: Srećan sam, supruga je...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Bivši zadrugar Dino Dizdarević postao je otac po drugi put, te je tako dobio drugog sina, a mi smo ga odmah pozvali kako bi čuli njegove utiske!

Dino Dizdarević, inače fudbaler i bivši učesnik rijalitija "Zadruga", pre nepunih dve godine postao je po prvi put otac jednog dečaka, a sada se njegova supruga ponovo porodila, te je na svet donela još jednog dečaka.

Foto: Instagram.com/dinodizdarevic

Naime, o svemu ovome on je obavestio svoje pratioce na mrežama, te je tako podelio i fotografiju tek rođenog sina, a koja je raznežila mnoge.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Dinom Dizdarevićem, koji nije krio sreću zbog dolaska drugog sina na svet.

- Osećam se jako srećno naravno. Supruga mi je odlično Hvala Bogu već sutra stiže kući…A mališan kao mališan, mislim ipak je njemu tek 18 meseci, neku reakciju nismo ni mogli da očekujemo, ali osetimo da on oseti da se nešto dešava - izjavio je Dino Dizdarević za Pink.rs

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE MARIJANE ZONJIĆ NAKON VERIDBE ZA PINK.RS! Otkrila ko je muškarac pored kojeg će provesti život, pa priznala: Presrećna sam, on je...

Domaći

Prevrnuo sam se par puta, u bolnici sam: Prvo oglašavanje Dačinog oca za Pink.rs nakon TEŠKE saobraćajke, evo u kakvom je stanju (FOTO)

Domaći

BIVŠI ZADRUGAR POSTAO OTAC PO DRUGI PUT: Bio je favorit za pobedu, a onda je nestao! Isplivale nove informacije o njemu

Domaći

Naš reprezentativac i manekenka dobili sina: On se dirljivim rečima obratio surpuzi a evo koje ime su dali nasedniku (FOTO)

Domaći

ŠOK! Filip Car dobio prijavu - Odmah se oglasio, evo o čemu se radi! (FOTO)

Domaći

Osam sati i komplikacije...: Hitno operisan bivši zadrugar!