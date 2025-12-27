Posle svega legneš u krevet s njim, a ja treba da ga pljujem?! Janjuša Aneli umalo izvela iz takta, on se obratio Grofici: Moja bivša tašta?! Ljubim (VIDEO)

Hit!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević, podigao je Marka Janjuševića Janjuša, kako bi prokomentarisao odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Mislim da je jedino rešenje to da se time pozabave institucije, ne postoji nijedno drugo rešenje osim ovoga. Oni imaju samo jedan problem, a to je oko ćerke, a Nora mora imati i oca i majku, jedino ona tu ispašta kada sumiraš utiske. Ja sam joj rekao: "Kada si ti mogla da pređeš preko svega što je pričao, ne možeš da budeš sebična i da ne daš da tvoja ćerka vidi oca", evo, pre neki dan je rekla:"Zašto ga ti ne napadaš?" - rekao je Janjuš.

- Nisam rekla da ga ne napadaš, bezm*doviću jedan, on ti je sada divan i krasan, a pljuvao si ga najstrašnije - rekla je Aneli.

- Govorila je meni da je monstrum, da je ubica, govorila da je maltretirao, da je ostavio kao kera, došao čovek ovde, izvređao je najstrašnije, sve najgore je rekao za nju, posle toga ti legneš sa njim, a da ga ja pljujem?! Posle svega toga, ti hoćeš da se pomiriš sa njim. Meni si pričala kako ću se pomiriti sa ženom, kako se nikada neće pomiriti sa njim, vratio je za pet minuta...Ovo si sve ti Aneli htela, juče slušam kada ju je ponizio, a šta je ovo što se dešavalo ovih dana?! Vidi, priznaš jednom u životu nešto, ona ništa ne priznaje. Ne, ti nisi priznala. Ti govoriš pre 20 dana - rekao je Janjuš.

- Evo Grofica kaže za tebe da si žirafa - rekao je Darko.

- Grofica?! Ljubim. Ona je slikarka, ja je razumem, to su umetničke duše. Ne znam da li se Grofica slaže s ovim što sam rekao, ako se ne slažu, imaju veliki problem! Ne postoji pravi put da se ona vrati, tako da ne znam šta bih ti rekao na ovo, nemam pojma - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić