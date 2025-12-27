AKTUELNO

Zadruga

Izvinjavam se svim patuljcima: Nakon obraćanja porodici Stojanović, Sale i Sara sve bliži pomirenju! (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Saru Stojanović i Murata.

- Nije dobro, razočaran sam. Bio sam iskren prema njoj u svakom trenutku, a ona je znala da zavoli me jako i ostavi me tako - rekao je Murat.

- On je dobar, vaspitan i lep dečko, ali nisam prebolela neke stvari. To se sve desilo jako brzo i to nije trebalo tako da se desi. Ja sam nekako ušla na silu i danas sam shvatila da je bolje da se na vreme razdvojimo jer ja nisam prebolela Saleta. Problem je što smo svi zajedno i svaki deo me podseća na Saleta. Posle svega, tako je. Mi smo se ljubili, ali intimni odnosi nisu bili. Neće srce! - rekla je Sara.

- Ona zna da li se zaljubila ili nije. Ja neću više da diram patuljke i njhovu družinu. Ja imam drugačiji životni kodeks, ne mogu da pređem ni preko pogleda, a kamoli preko ovoga. Mogu da budem tu elitarski ako nešto zatreba, mogu - rekao je Sale.

- Ona se nada pomirenju - rekao je Joca.

- Ja to znam, ali da je to iskreno ona ne bi radila ove stvari. Treba imati želudac i izaći iz tolike ljubavi, pa se ispred svog dečka vatati sa drugim - rekao je Sale.

- Ja legnem i plačem, meni nije to to, navikla sam da me on grli. Za četiri dana dolazi moja majka, pa i nek me zvekne, to mi je majka. Ona će sve da mi oprosti - rekla je Sara.

- Izvinjavam se svim patuljcima - rekao je Sale.

Autor: A.Anđić

