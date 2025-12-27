AKTUELNO

POKAZALA SAM LJUDSKOST ONDA KADA JE TEŠKO: Zorica Marković sumirala utiske o svom dosadašnjem učešću u Eliti, pa priznala da je emotivnija nego što se čini! (VIDEO)

Otvorila dušu!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Naredna je svoj stav iskazala Zorica Marković.

- Mislim da sam najponisnija na to jer sam bila jaka, kad su me učesnici pojedini učesnici, da ne kažem čitav jeda čopor vređao. Sve je došlo na moje. Ipak, pokazala sam da sam čovek kada je nekom teško. Pokazala sam ko sam i šta sam, imam razlog da budem srećna jer mislim da sam ispravna. Kako neku manu, ili loš postupak, mogu nazvati samo to što nekad pokažem kad mi je teško. Ja izgledam ovako malo drčnije, ali sam zapravo, sušta suprotnost - kazala je Zorica.

