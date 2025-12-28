Na sve ili ništa: Anita ponovo rizikovala i došla u izolaciju kod Luke, nije mogla da izdrži bez njega! (VIDEO)

Ovome se sigurno ni Luka nije nadao!

Anita Stanojlović već sinoć je kukala kako neće moći da izdrži bez Luke Vujovića kada je saznala da on ide u izolaciju i da današnji dan neće provesti zajedno, ali čini se da ona zaista nije mogla da izdrži da ga ne vidi.

Naime, ona mu je sada spremila da jede i došla kod njega u izolaciju, iako je dobro poznato da samo vođa ima pravo nedeljom da poseti nominovane takmičare u izolaciji. No, po svemu sudeći ovo nju nije preterano zanimalo, već je došla do svog dragog.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić