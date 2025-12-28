AKTUELNO

Zadruga

Na sve ili ništa: Anita ponovo rizikovala i došla u izolaciju kod Luke, nije mogla da izdrži bez njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se sigurno ni Luka nije nadao!

Anita Stanojlović već sinoć je kukala kako neće moći da izdrži bez Luke Vujovića kada je saznala da on ide u izolaciju i da današnji dan neće provesti zajedno, ali čini se da ona zaista nije mogla da izdrži da ga ne vidi.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, ona mu je sada spremila da jede i došla kod njega u izolaciju, iako je dobro poznato da samo vođa ima pravo nedeljom da poseti nominovane takmičare u izolaciji. No, po svemu sudeći ovo nju nije preterano zanimalo, već je došla do svog dragog.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

