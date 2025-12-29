AKTUELNO

Doživela fras: Maji pala roletna nakon saznanja da je Bora odrukao nju i Đukića za s*ks, najavila tužbe! (VIDEO)

Poludela!

Maja Marinković saznala je da je Bora Santana odrukao nju i Filipa Đukića za intiman čin koji se dogodio na Zlatiboru pre par godina, te je poludela i najavila tužbe.

- U čemu je problem? Anita je pričala i pričao sam ja, šta sad da radimo? - upitao je Bora.

- Ti si meni rekao - rekla je Anita.

- I ti sad cinkaraš? - upitao je Bora.

- Boli me baš k*rac - rekla je Anita.

- Ti samo to znaš i da spominješ - rekao je Bora.

- Ti si mi rekao za Zlatibor - rekla je Anita.

- Jesam, to mi je rekao kolega jedan naš. Ne mogu da se svađam s ljudima koji nemaju osnovnu školu - rekao je Bora.

- Ja imam i osnovnu i srednju - rekla je Anita.

- Koju, trogodišnju? Ti si pobednica i trebala bi Balkan da znaš - rekao je Bora.

- Pali - rekla je Anita.

- Majo, je l' se ljutiš na mene? Filip mi to nikad nije rekao, kao ni Maja - rekao je Bora.

- Ne ljutim se, ja ne drukam ko me j*be - rekla je Maja.

- Ti mene hoćeš da posvađaš sa drugaricom - rekao je Bora.

- Ne, ti si meni dirao sina jutros - rekla je Anita.

- Evo ti ruka, izvinjavam ti se za sina jer ima pet godina, ali ostalo ti ne praštam. Družila si se ovde sa mnom, a otkad si našla dečka ti mene kuliraš - rekao je Bora.

- Ja se i sa Minom ne družim više, a ti si meni vređao sina - rekla je Anita.

- Luka je meni vadio majčine kosti iz groba - rekao je Bora.

- Ja ti se izvinjavam za majku - rekla je Anita.

- Nema šta da mi se izvinjavaš, nju niko ne može da j*be jer je u grobu, a ako hoće Luka nek vadi kosti - rekao je Bora.

- Ne može ni mog sina - rekla je Anita.

- Majo, već sam ti sve rekao. Naš jedan kolega je rekao da ste ti i Đukić bili zajedno na Zlatiboru - rekao je Bora.

- Ja ću da ga tužim - rekla je Maja.

- Pa dobro, nije tako rekao - rekao je Bora.

- Znam ja ko je taj, dobiće tužbu. Šta ima da jede g*vna? Svako ko tvrdi da me j*bao, biće tužen - rekla je Maja.

- Anita je to unela ovde, ne taj dečko - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

