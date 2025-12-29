AKO JA OTVORIM USTA, NEĆE MU BITI DOBRO! Taki Marinković pobesneo zbog Borinih reči upućenih Maji, zagrmeo: Neka mi kaže u oči kad uđem!

Žestoko!

Nakon što se sinoć Maja Marinković posvađala sa Borom Santanom, te mu zapretila tužbom jer je pričao da je imala odnose sa Filipom Đukićem pre nekog vremena na Zlatiboru, mi smo pozvali njenog oca Takija Marinkovića.

S ozbirom na to da je Taki prijatelj sa Borom, ovo je veoma iznenadilo Majinog oca.

- To ću ja sa Borom da raspravim kad uđem u kuću prekosutra, i sa njim i sa mnogima. Neka mi kaže to u oči. Moram Maju da uputim ko joj je prijatelj, a ko joj radi iza leđa, Bora joj je prijatelj, a radi joj iza leđa. On neka se sad izvinjava meni, on je moj prijatelj, ja njega štitim napolju, ako ja otvorim usta neće mu biti dobro. Bio sam mu na slavi, na sahrani bake, na rođendanima, kad je bilo otvaranje kuće, na svadbi, a ovamo Maji radiš iza leđa, mi gledamo sa ove strane - rekao je Taki za Pink.rs.

Autor: R.L.