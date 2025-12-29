AKTUELNO

Zadruga

POČINJE ASMINOVA PODELA BUDŽETA! Brzo svi na Pink, ovo se ne propušta!

Sledi pakao!

Sinoć je Belu kuću napustila Sara Šajić, koja je za novog vođu odabrala Asmina Durdžića.

Sada je stiglo pismo Velikog šefa kojim počinje Asminova podela budžeta.

Zato svi odmah na Pink, jer ovo će biti veoma interesantno!

