Zakucao za sam kraj: Alibaba skinuo rukavice, pa se obratio Aneli i Maji! (VIDEO)

Ostavio ih bez teksta!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izaberu dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Ko je meni upropastio Novu godinu i ovo učešće ne znam da li je to Aneli ili mali Pinki (Uroš). Oni su iz mene izvukli najgore. S obzirom šta je Aneli pričala o meni upropastila mi je 2024. 2025., i verovatno 2026. godinu. Ja sam spremna da stavim tačku na to, ako si ti spremna. Želim ti sve najbolje, da izađeš iz ovog pakla jer te je rijaliti pojeo. Saznao sam da napolju 24 sata pišeš podršci, ušla si duboko u rijaliti i želim da izađeš kao pobedik, a to ćeš biti ako pobediš samu sebe. Želim da dozvoliš da Nora napokon ima oca, bez obzira na naš odnos. Učešće mi je nažalost ulepšala Maja Marinković, samo njenom pojavom i kad je vidim dan mi je lepši - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić