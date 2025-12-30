TRKA KRENULA! Veliki šef poslao važno pismo u Elitu, učesnici odmah skočili! (VIDEO)

Vreme je da potroše novac.

Juče je novoizabrani vođa Asmin Durdžić podelio budžete za ovonedeljne troškove, a sada je došlo vreme da se novac i potroši.

Novo pismo stiglo je u "Elitu", a Asmin ga je pročitao pred svima.

- Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena, u isto vreme u prodavnici može boraviti najviše četvoro učesnika, u prodavnicu ćete moći da idete svi, a prednost imaju odabrani, prodavnica će biti otvorena do 15.30 - pisalo je u pismu.

Učesnici su odmah potrčali ka drugom delu imanja, gde se nalazi prodavnica, pokušavajući da što pre stignu na red za kupovinu.

Autor: R.L.