TRKA KRENULA! Veliki šef poslao važno pismo u Elitu, učesnici odmah skočili! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vreme je da potroše novac.

Juče je novoizabrani vođa Asmin Durdžić podelio budžete za ovonedeljne troškove, a sada je došlo vreme da se novac i potroši.

Foto: TV Pink Printscreen

Novo pismo stiglo je u "Elitu", a Asmin ga je pročitao pred svima.

- Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena, u isto vreme u prodavnici može boraviti najviše četvoro učesnika, u prodavnicu ćete moći da idete svi, a prednost imaju odabrani, prodavnica će biti otvorena do 15.30 - pisalo je u pismu.

Učesnici su odmah potrčali ka drugom delu imanja, gde se nalazi prodavnica, pokušavajući da što pre stignu na red za kupovinu.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

