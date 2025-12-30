VREME JE DA SE SABERU RAČUNI! Veliki šef stavio učesnike pred težak zadatak, sve mora da ostane U TAJNOSTI! (VIDEO)

Otkriće svoje želje i odluke.
Nakon što su sastavili grupe za "Elitoviziju", na adresu Bele kuće stiglo je novo pismo Velikog šefa.
- Draga Elito, s ozbirom na to da se ova godina bliži kraju, verujemo da je svako od vas doneo poneku novogodišnju odluku, sada treba da se vratimo u prošlost, analiziramo sadašnjost i sastavimo liste želja. Svi bismo voleli da postanemo uspešniji, lepši, ali neznatan je broj želja koje ispunimo. Zato je bitno da izaberete najveću želju i date sve od sebe da je ispunite. Sada je na vama da napišete na papiru novogodišnju odluku, ali da niko ne vidi, kad napišete umotaćete papirić i ubaciti u kutiju - pisalo je u pismu.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.