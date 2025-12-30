Anastasija ga podseća na Milicu Kemez! Bora priznao koliko mu nova devojka liči na bivšu ženu! SVI U ŠOKU! (VIDEO)

Ovo je dokaz da je nije preboleo.

Naredno pitanje u današnjoj "Igri istine" postavio je Ivan Marinković.

- Da li je Anita zaljubljena u Luku - pitao je Ivan Lepog Miću.

- Mislim da nije, isti su im odnosi kao i kad nisu bili zajedno. Bila je prisna i sa Borom, to je zbog njene Tamare, a Boru boli k*rac, on bi je j*bao na keca, ništa tu nije sporno. Anita nema nikakvu zaljubljenost u Luku - rekao je Mića.

- Pitanje za Boru, koja te najviše osoba podseća na Milicu, Anita, Maja ili Anastasija i zašto - pitao je Mića.

- Anita ne uopšte, kao ni Maja, a Anastasija me podsećala u nekim situacijama, kad je bila negativna, nervozna, kasni na sastanke, ko se seća, na žurku ne dolazi, teško se budi, isto kao u prvoj sezoni. Najdraža mi je Anastasija, ja kad je vidim bude mi žao, kao neko detence - rekao je Bora.

- Ja imam pitanje za Pečenicu, ko te je najviše razočarao, ko te nije ispoštovao što se tiče filma i ko te je najviše sabotirao - pitao je Bora.

- Najviše su me sabotirali glavni likovi, Anita, čas im se snima, čas im se ne snima, hajde sutra, hajde posle, na kraju je ispalo super. Oni su favoriti, to se vidi - rekao je Pečenica.

Potom je nastala opšta svađa zbog filma.

Autor: R.L.