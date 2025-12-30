AKTUELNO

Zadruga

ZALJUBILA SE! Boginja priznala da ima emociju prema Filipu, on neće sa njom da legne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Neće ništa na silu.

Asmin Durdžić postavio je naredno pitanje Tanji Stijelji Boginji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se dešava sa Filipom, ima li nešto emotivno - pitao je Asmin.

- Mazimo se, sa moje strane da, ja ću biti iskrena - rekla je Boginja.

Asmin je povikao na Boginju da napusti pušionicu, zbog čega je Maja odreagovala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se dereš, autoritet se ne nameće, nada mnom autoritet nema niko - rekla je Maja.

- Ja neću ni sa kim da spavam, što ti meni Boro namećeš Boginju - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Više ne može da je trpi: Boginja digla živac Filipu, on je brutalnim rečima postavio na mesto! (VIDEO)

Domaći

Istorijsko suočavanje u Eliti: Milica Veličković sa vrata krenula da rešeta preljubnika Terzu, on kukao na sav glas jer ga neće navesti kao oca njihov

Zadruga

Oduvek me samo on zanimao: Boginja nikad iskrenije priznala Filipu simpatije, pa pao i poljubac! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je jedini način: Ivan otkrio kako može da se prekine rat sa Jelenom! (VIDEO)

Zadruga

Kad upalimo naše oči... Mina najavila haos, ona i Dača su spremni da žestoko raskrinkavaju! (VIDEO)

Domaći

'TO SU PROTIVPOŽARNI APARATI!' Stanislav tvrdi da njegovu vrelu akciju sa Majom kamere nisu zabeležile, Marinkovićeva mu poručila da će se HVATATI ZA