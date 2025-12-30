ZALJUBILA SE! Boginja priznala da ima emociju prema Filipu, on neće sa njom da legne! (VIDEO)

Neće ništa na silu.
Asmin Durdžić postavio je naredno pitanje Tanji Stijelji Boginji.
- Šta se dešava sa Filipom, ima li nešto emotivno - pitao je Asmin.
- Mazimo se, sa moje strane da, ja ću biti iskrena - rekla je Boginja.
Asmin je povikao na Boginju da napusti pušionicu, zbog čega je Maja odreagovala.
- Šta se dereš, autoritet se ne nameće, nada mnom autoritet nema niko - rekla je Maja.
- Ja neću ni sa kim da spavam, što ti meni Boro namećeš Boginju - rekao je Filip.
Autor: R.L.