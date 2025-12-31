Hit! Boginji se obratio brat, a onda je dobila čestitke od OVE bivše zadrugarke (VIDEO)

Opa!

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Boginju, te su joj tako praznike čestitale drugaricu.

Nakon toga, pojavila se i Anja Todorović, bivša zadrugarka.

- Ćao drugarice, srećna nova godina, čekamo te u finalu, sve je kako smo se dogovorili - rekla je Anja Todorović.

- Fićo, pričuvaj je, sačuvaj je i zaštiti, budi pametna i budi dobra - rekao je Car.

- Boginjice, srećni praznici od tvog Lepog Luke - rekao je Lepi Luka.

- Već si se probila sama, samo sama, ljubimo te i pozdravljamo te sa plavog Jadrana - rekla je Boginjina tetka.

- Iako sam bio protiv tvog ulaska u Elitu, sada te očekujem kao pobednicu - rekao je njen brat.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić