Hit! Boginji se obratio brat, a onda je dobila čestitke od OVE bivše zadrugarke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Boginju, te su joj tako praznike čestitale drugaricu.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, pojavila se i Anja Todorović, bivša zadrugarka.

- Ćao drugarice, srećna nova godina, čekamo te u finalu, sve je kako smo se dogovorili - rekla je Anja Todorović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Fićo, pričuvaj je, sačuvaj je i zaštiti, budi pametna i budi dobra - rekao je Car.

- Boginjice, srećni praznici od tvog Lepog Luke - rekao je Lepi Luka.

- Već si se probila sama, samo sama, ljubimo te i pozdravljamo te sa plavog Jadrana - rekla je Boginjina tetka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iako sam bio protiv tvog ulaska u Elitu, sada te očekujem kao pobednicu - rekao je njen brat.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

