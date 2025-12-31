Jecaji odzvanjaju Belom kućom: Matora se guši u suzama zbog očeve čestitke, priznala da li je PUKLA TIKVA sa Erminom (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala novogodišnje čestitke od svojih najbližih.

- Nije očekivala da će poslati poruku, a ja sam znala da hoće. Ja sam od njene porodice odlično prihvaćena. Malo je tužna jer ide mamina godišnjica. Lepe želje su joj poželeli, isto što je i ona zamislila. Ja sam njega upoznala, rekao nam je da se držimo zajedno - rekla je Dragana.

- Mnogo mi je teško kad ga vidim da plače. Tužan je zbog svega. Nemam snage da komentarišem. To je dogovor dok je još mama bila živa. On se vratio kući iz doma- rekla je Matora.

- Da špozdravim sve u moje i Jovanino ime. Nisam sumnjala, znala sma da će poslati poruku - rekla je Dragana.

- Anita je unela informaciju da me se Ermina odrekla, a ja sam u najboljim odnosima ušla ovde - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić